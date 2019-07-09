Путин знает о грузинских снайперах на Майдане в 2014 году

Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Я знаю о том, о чем вы сказали (что на Майдане были грузинские снайперы)», — заявил Путин.

При этом российский президент исключил применение силы со стороны тогдашнего руководства Украины, в частности со стороны Виктора Януковича.

«Знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию», — сказал Путин.

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