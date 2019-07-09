Госдума рекомендовала ввести санкции против Грузии

Депутаты Государственной Думы посоветовала правительству РФ применить специальные экономических мер к Грузии и направить предложения об этом президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутаты осуждают антироссийские провокации со стороны Грузии.

В заявлении подчеркивается, что открытые выпады со стороны радикальных сил могут усилить деградацию российско-грузинских отношений.

Отмечается, что санкции могут коснуться приостановки денежных переводов с территории РФ и ввоза в Россию вина и газированной воды.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал про катастрофические убытки Грузии.