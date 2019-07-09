Украинский канал сделал заявление после акцию националистов из-за телемоста

Международный редакционный совет телеканала NewsOne счел акцию с участием националистов, которая прошла возле редакции в Киеве, как попытку оказать на журналистов давление и запугать их. Об этом сообщаетNewsOne.

Отмечается, что в своем заявлении представители совета телеканала решительно осудили действия правых радикалов. Кроме того, они отметили, что Украина уже длительное время присутствуют в списке лидеров по количеству случаев насилия в сторону сотрудников СМИ.

Ранее стало известно, что протестующие против политики телеканалапотребовали отобрать у NewsOne лицензию на вещание.