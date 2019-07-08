Пранкеры трижды разыграли премьера Северной Македонии под видом Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, выложили запись, в которой они разыграли премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева якобы от лица бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, пранкеры трижды общались с македонским премьером, и в одной из бесед они заявили, что украинские ученые установили родство Порошенко с древнегреческим полководцем Александром Македонским.
«Теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский», — отметили пранкеры в ходе одного из разговоров.
Помимо этого, пранкеры начали утверждать, что украинцы произошли от древних шумеров, и их территория какое-то время даже находилась под властью Александрии.
В ответ на все это премьер Македонии подчеркнул, что ему известны эти факты.
Ранее Вован рассказал, как ему удалось разыграть лидера оппозиции Венесуэлу Хуана Гуайдо.