Пранкеры трижды разыграли премьера Северной Македонии под видом Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, выложили запись, в которой они разыграли премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева якобы от лица бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пранкеры трижды общались с македонским премьером, и в одной из бесед они заявили, что украинские ученые установили родство Порошенко с древнегреческим полководцем Александром Македонским.

«Теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский», — отметили пранкеры в ходе одного из разговоров.

Помимо этого, пранкеры начали утверждать, что украинцы произошли от древних шумеров, и их территория какое-то время даже находилась под властью Александрии.

В ответ на все это премьер Македонии подчеркнул, что ему известны эти факты.

Ранее Вован рассказал, как ему удалось разыграть лидера оппозиции Венесуэлу Хуана Гуайдо.