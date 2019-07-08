Обругавшего Путина журналиста из Грузии предложили экстрадировать в Россию

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что члены Совета Думы выступили с идеей экстрадиции в Россию и привлечения к уголовной ответственности грузинского журналиста телекомпании «Рустави 2» Георгия Габуния. Об этом сообщает ТАСС.

Телеведущий 7 июля в эфире своей авторской программы негативно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Володин отметил, что все представители ведомства сошлись во мнении по вопросу дальнейших действий в отношении данной ситуации.

Он добавил, что грузинский журналист вел себя «по-хамски» и «неподобающе». Председатель Госдумы отметил, что этими словами Габуния оскорбил российского главу.

Володин подчеркнул, что депутаты настаивают на экстрадиции журналиста «Рустави 2» на территорию России с целью избрания ему наказания в соответствии с российским законодательством.

Ранее грузинские юристы рассказали, как могут наказать по грузинским законам Габуния.