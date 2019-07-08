Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от эфира

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Рустави 2

Ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина, отстранили от эфира. Об этом сообщает сам телеканал.

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