NewsOne вызвали на допрос по делу о госизмене

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Генпрокурор Украины Луценко заявил, что собственника и сотрудников телеканала NewsOne вызвали на допрос из-за отмененного телемоста с российской стороной, передает РИА «Новости».

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