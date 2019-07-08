Что Зеленский захотел лично обсудить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.

Он выделил две темы для предстоящего разговора: вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе.

«Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе», — заявил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена.

Зеленский выбрал посредников для встречи с Путиным: президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.