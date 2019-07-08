Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о недопустимости телемоста, который «построил» бывший президент страны Петр Порошенко, между украинской и российской сторонами. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее мнению, проведение подобного телемоста между телеканалами двух стран «во время войны» недопустимо. Она уточнила, что диалог будет возможен, когда прекратят гибнуть люди, а граница под контролем Украины будет восстановлена.

«Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину», — заявила Тимошенко.

Она призвала действующего лидера Владимира Зеленского «обезвредить информационное оружие», созданное его предшественником.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман призвал «избавиться» от телемоста между Россией и Украиной.