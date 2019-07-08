Трамп решил послать журналистов в центры для нелегалов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что представители СМИ должны получить доступ в центры временного содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает CNN.

«Я хочу, чтобы пресса вошла и увидела их», — заявил Трамп.

По его словам, власти США намерены показать журналистам некоторые центры для нелегалов.

Он также добавил, что в настоящее время подобные центры переполнены.

Ранее Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения.