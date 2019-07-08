Трамп решил послать журналистов в центры для нелегалов
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители СМИ должны получить доступ в центры временного содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает CNN.
«Я хочу, чтобы пресса вошла и увидела их», — заявил Трамп.
По его словам, власти США намерены показать журналистам некоторые центры для нелегалов.
Он также добавил, что в настоящее время подобные центры переполнены.
Ранее Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения.