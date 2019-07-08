Гуайдо согласился на переговоры с Мадуро

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Оппозиция Венесуэлы согласилась принять участие во встрече с правительством республики. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представители лидера оппозиции республики Хуана Гуайдо подтвердили эту информацию.

Как отмечается, оппозиция готова встретится с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Барбадосе.

При этим в Норвегии заявили, что стороны проведут встречу в Барбадосе на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией.