Гуайдо согласился на переговоры с Мадуро
Оппозиция Венесуэлы согласилась принять участие во встрече с правительством республики. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, представители лидера оппозиции республики Хуана Гуайдо подтвердили эту информацию.
Как отмечается, оппозиция готова встретится с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Барбадосе.
При этим в Норвегии заявили, что стороны проведут встречу в Барбадосе на этой неделе.
Ранее сообщалось, что Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией.