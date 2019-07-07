Россияне требуют у Зурабишвили извинений после брани в адрес Путина

Россияне потребовали в соцсети у президента Грузии Саломе Зурабишвили извинения после брани в адрес российского лидера Владимира Путина, которая прозвучала в эфире авторской передачи Георгия Габуния.

Многие жители России негативно отнеслись к произошедшему на грузинском телеканале «Рустави-2».

Кто-то отметил, что Грузия уничтожает свою государственность «с космической скоростью» подобными выходками.

Некоторые пользователи потребовали от грузинского лидера извинений за произошедшее, призвав прекратить «вести себя недостойно».

Другие отметили, что им не нужны никакие извинения и что после случившегося для них «грузинский народ обратился в ничто».

Еще ряд пользователей подчеркнули, что «Грузия должна быть наказана российским рублем».

Ранее Зурабишвили осудила эфир местного телеканала, где ведущий оскорбил Путина. При этом она не принесла извинения.