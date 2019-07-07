Коллеги нахамившего Путину ведущего «Рустави-2» осудили его за брань

Гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия принес извинения за брань в адрес российского лидера Владимира Путина, которая была произнесена журналистом Георгием Габунием в его авторской передаче.

Как отмечается, журналист Эка Квеситадзе также принес извинения за выходку Габуния.

И Гварамия, и Квеситадзе отметили, что такая нецензурщина недопустима.

Ранее Гварамия раскритиковал Габуния за брань.

Он подчеркнул, что подобная самодеятельность недопустима, но извиняться за инцидент он не станет.