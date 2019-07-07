Коллеги нахамившего Путину ведущего «Рустави-2» осудили его за брань
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Гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия принес извинения за брань в адрес российского лидера Владимира Путина, которая была произнесена журналистом Георгием Габунием в его авторской передаче.
Как отмечается, журналист Эка Квеситадзе также принес извинения за выходку Габуния.
И Гварамия, и Квеситадзе отметили, что такая нецензурщина недопустима.
Ранее Гварамия раскритиковал Габуния за брань.
Он подчеркнул, что подобная самодеятельность недопустима, но извиняться за инцидент он не станет.