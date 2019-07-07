Глава ПАСЕ заявила о неизменности позиции по Крыму

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Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что восстановление полномочий российской делегации в организации не является карт-бланшем. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по ее словам, в ПАСЕ надеются на всестороннее сотрудничество с российским государством.

«Мы надеемся на сотрудничество с Россией по всем направлениям, я буду вас информировать в следующий раз о подвижках в нашей работе», — подчеркнула Мори Паскье.

Она также отметила, что ассамблея не изменила свою позицию относительно территориальной принадлежности Крыма и считает его воссоединение с Россией «противоправной аннексией».

Помимо этого, она добавила, что возвращение России в ПАСЕ было обусловлено возможной угрозой возникновения «политического тупика».

Ранее Россия пообещала вернуть долг Совету Европы.