Глава ПАСЕ заявила о неизменности позиции по Крыму
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что восстановление полномочий российской делегации в организации не является карт-бланшем. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом, по ее словам, в ПАСЕ надеются на всестороннее сотрудничество с российским государством.
«Мы надеемся на сотрудничество с Россией по всем направлениям, я буду вас информировать в следующий раз о подвижках в нашей работе», — подчеркнула Мори Паскье.
Она также отметила, что ассамблея не изменила свою позицию относительно территориальной принадлежности Крыма и считает его воссоединение с Россией «противоправной аннексией».
Помимо этого, она добавила, что возвращение России в ПАСЕ было обусловлено возможной угрозой возникновения «политического тупика».