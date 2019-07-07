Глава ПАСЕ отреагировала на возвращение России

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Председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье отреагировала на восстановление полномочий российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, организация надеется, что ей удастся договориться с Россией по всем направлениям требований.

«Утверждение полномочий — это не карт-бланш», — отметила Мори-Паскье.

Она напомнила, что ПАСЕ выступила с рядом требований в сторону Москвы, а также до сих пор считает воссоединение Крымского полуострова с Россией «противоправной аннексией».

При этом глава ПАСЕ подчеркнула, что для эффективного решения всех спорных вопросов необходим диалог.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала от ПАСЕ бороться с героизацией нацизма.