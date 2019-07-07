На призыв США к Германии отправить войска в Сирию отреагировали в Госдуме

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на призыв США к Германии отправить войска в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Соединенные Штаты выступили с подобной просьбой, чтобы частично заменить свои войска на северо-востоке Сирии.

По словам депутата, такой призыв говорит о серьезной панике и растерянности Вашингтона.

«Там видят провал своей политики не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке», — пояснил Шхагошев.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации США пытаются разделить с другими странами ответственность за Сирию.

Кроме того, он добавил, что в случае неудачи на сирийском направлении США могут разделить ответственность со всем ЕС, в том числе с самой сильной европейской страной — Германией.

Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Сирии.