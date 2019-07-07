Мутко потребовал уволить пойманного на спасении своего затопленного дома мэра

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Российский вице-премьер Виктор Мутко потребовал отстранить от работы мэра Нижнеудинского района Иркутской области, который пострадал от подтопления, Сергея Худоногова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Как отмечается, в соцсети распространилась информация о том, что мэр района использует коммунальные службы для того, чтобы восстановить свой дом и земельный участок, которые пострадали из-за наводнения.

Уточняется, что Мутко потребовал провести проверку, чтобы выяснить достоверность поступившей информации.

Согласно его пресс-службе, проверка подтвердила распространившиеся данные. В связи с этим Мутко потребовал снять Худоногова с должности.

Ранее была названа сумма ущерба от наводнений в Иркутской области.

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс. приусадебных участков, разрушены объекты инфраструктуры и автомобильные мосты.