Медведчук раскрыл, как стал кумом Путина

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Вести.Ru».

По его словам, он познакомился с Путиным еще в начале 2000-х годах, когда был заместителем председателя Рады.

Он отметил, что их знакомство произошло во время одного официального мероприятия, после чего он стал главой администрации и продолжал поддерживать отношения с главой российского государства.

Помимо этого, Медведчук поведал о том, как его дочь Дарья стала крестницей Путина, а также жены премьер-министра России Дмитрия Медведева Светланы.

«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу», — пояснил Медведчук.

Он добавил, что в его семье гордятся тем, что российский лидер не отказался и стал крестным Дарьи в 2004 году.

При этом он уточнил, что Путин видится со своей крестницей. Так, одна из встреч произошла до 2014 года, в ходе которой президент России подарил своей крестнице букет и плюшевого медведя.