Партия Зеленского почистила ряды

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» исключила из своего списка 7 кандидатов на выборы в Верховную раду, сообщает РИА «Новости».

В партии отметили, что на съезде было принято решение исключить некоторых кандидатов на основании присланной гражданами информации.

Там также поблагодарили сторонников за информацию, которую они направляют в партийный чат-бот.

В «Слуге народа» отметили, что результаты пост-праймериз стали более прозрачными.