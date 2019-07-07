Партия Зеленского почистила ряды

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» исключила из своего списка 7 кандидатов на выборы в Верховную раду, сообщает РИА «Новости».

В партии отметили, что на съезде было принято решение исключить некоторых кандидатов на основании присланной гражданами информации.

Там также поблагодарили сторонников за информацию, которую они направляют в партийный чат-бот.

В «Слуге народа» отметили, что результаты пост-праймериз стали более прозрачными.