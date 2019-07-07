Британия может выйти из ЕС к 31 октября, заявил Джонсон

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Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон рассказал о готовности Великобритании к 31 октября выйти из Евросоюза. Об этом сообщает The Telegraph.

Политик настоял на том, что Британия покинет Европейский союз вне зависимости от наличия или отсутствия соглашений.

Джонсон добавил, что Евросоюз не хотят покидать противники Brexit без сделки.

Он рассказал о преувеличении страха «жесткого» варианта Brexit.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон обещает не быть подкаблучником.