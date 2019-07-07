В Крыму назвали резолюцию ОБСЕ вмешательством в дела России

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что резолюция комитета ПА ОБСЕ является вмешательствои во внутренние дела РФ, предает РИА «Новости».

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую «действия РФ в Крыму».

Он заявил, что это «глупый документ», наполненный «фейковыми требованиями», его не стоит принимать к выполнению.

Гемпель назвал требования резолюции прямым вмешательством во внутренние дела России..

Ранее в Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.