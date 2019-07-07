В Крыму назвали резолюцию ОБСЕ вмешательством в дела России
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что резолюция комитета ПА ОБСЕ является вмешательствои во внутренние дела РФ, предает РИА «Новости».
Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую «действия РФ в Крыму».
Он заявил, что это «глупый документ», наполненный «фейковыми требованиями», его не стоит принимать к выполнению.
Гемпель назвал требования резолюции прямым вмешательством во внутренние дела России..
Ранее в Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.