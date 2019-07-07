«Наивный жест»: эксперт об обращении Зеленского к Трампу
Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американский лидер Дональд Трамп сможет остановить «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.
«Очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева», — сказал Дудчак.
По его словам, США не заинтересованы в транзите российского газа через Украину.
Он также добавил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2», потому что хотят «завалить» Европу своим газом.
Ранее сообщалось, что Зеленскому посоветовали не рассчитывать на Трампа.