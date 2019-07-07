«Наивный жест»: эксперт об обращении Зеленского к Трампу

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Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американский лидер Дональд Трамп сможет остановить «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

«Очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева», — сказал Дудчак.

По его словам, США не заинтересованы в транзите российского газа через Украину.

Он также добавил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2», потому что хотят «завалить» Европу своим газом.

Ранее сообщалось, что Зеленскому посоветовали не рассчитывать на Трампа.