В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал антироссийскую резолюцию ОБСЕ по Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, резолюция ОБСЕ по Крыму полна дезинформации.

Он также добавил, что территории России не могут быть предметом дискуссий.

Бальбек подчеркнул, что ОБСЕ следует начать называть вещи «своими именами».

Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.