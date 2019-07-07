«Политический нервный срыв»: экс-глава MI6 о ситуации в Британии
Бывший глава MI6 Джон Сауэрс заявил, что Великобритания подвергается огромному риску из-за Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».
По его словам, в настоящее время Британия переживает «политический нервный срыв».
Он также добавил, что кандидатам в премьер-министры страны не хватает «политического веса».
Сауэрс подчеркнул, что экономика Британии, в частности, подвергается риску на фоне подготовки к Brexit.
Ранее сообщалось, что в Британии подсчитали потери от «жесткого» Brexit