«Политический нервный срыв»: экс-глава MI6 о ситуации в Британии

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Бывший глава MI6 Джон Сауэрс заявил, что Великобритания подвергается огромному риску из-за Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, в настоящее время Британия переживает «политический нервный срыв».

Он также добавил, что кандидатам в премьер-министры страны не хватает «политического веса».

Сауэрс подчеркнул, что экономика Британии, в частности, подвергается риску на фоне подготовки к Brexit.

Ранее сообщалось, что в Британии подсчитали потери от «жесткого» Brexit