Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

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Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев не сможет добиться усиления санкций против Москвы из-за возвращения России в ПАСЕ.

Он также добавил, что страны Европы больше не хотят «наказывать» Россию.

Кулеба подчеркнул, что власти Украины должны не допустить отмены существующих санкций против России.

Ранее сообщалось, что Италия решила бороться за снятие санкций с России.