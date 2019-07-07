РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в МИД напомнили Руд об американских мерах, вводимых в отношении России на протяжении многих лет.
Как отмечается, в ведомстве также добавили, что «жертвами» действий США стали многие страны.
При этом в МИД подчеркнули, что в США более полувека рассматривают Россию как «недружественную» страну.
Ранее сообщалось, что Грузия захотела вернуть отношения с Россией.