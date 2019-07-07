РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

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В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в МИД напомнили Руд об американских мерах, вводимых в отношении России на протяжении многих лет.

Как отмечается, в ведомстве также добавили, что «жертвами» действий США стали многие страны.

При этом в МИД подчеркнули, что в США более полувека рассматривают Россию как «недружественную» страну.

Ранее сообщалось, что Грузия захотела вернуть отношения с Россией.