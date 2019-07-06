Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА «Новости».

С таким заявлением он выступил во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

Требование Зеленского коснулось руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

Украинский лидер дал им два дня, пообещав в противном случае уволить чиновников другим способом.

Зеленский отметил, что 8 июля подпишет указ о борьбе с контрабандой.