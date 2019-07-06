Борис Джонсон обещает не быть подкаблучником
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Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон пообещал не быть подкаблучником. Об этом сообщает The Sun.
По его словам, именно он собирается «верховодить», если станет премьер-министром Британии, а не его молодая подруга Кэрри Саймондс.
Как отмечается, пара встречается еще с 2018 года, и, по словам очевидцев, «очень влюблена» друг в друга.
Кроме того, согласно источникам, Джонсон надеется в скором времени жениться на подруге, и тем самым она может оказаться рядом с главным политическим постом в Британии.
В связи с этим у ряда политиков есть опасения, что Кэрри будет играть основную роль в политических решениях Джонсона.
Ранее СМИ сообщили, что Борис Джонсон подрался с юной любовницей.