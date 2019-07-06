Борис Джонсон обещает не быть подкаблучником

Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон пообещал не быть подкаблучником. Об этом сообщает The Sun.

По его словам, именно он собирается «верховодить», если станет премьер-министром Британии, а не его молодая подруга Кэрри Саймондс.

Как отмечается, пара встречается еще с 2018 года, и, по словам очевидцев, «очень влюблена» друг в друга.

Кроме того, согласно источникам, Джонсон надеется в скором времени жениться на подруге, и тем самым она может оказаться рядом с главным политическим постом в Британии.

В связи с этим у ряда политиков есть опасения, что Кэрри будет играть основную роль в политических решениях Джонсона.

Ранее СМИ сообщили, что Борис Джонсон подрался с юной любовницей.