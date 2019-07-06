На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными

Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег. Об этом сообщают «Украинские новости».

По его словам, за последний месяц Порошенко снял в Международном инвестиционном банке $34 млн.

Он уточнил, что бывший глава государства снимал в период с 17 мая по 17 июня суммы, эквивалентные $1-2 млн.

На настоящий момент сотрудники следствия проверяют данную информацию.

До этого было зарегистрировано заявление с обвинением Порошенко в отмывании средств.