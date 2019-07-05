Россия сделала заявление о задержании танкера в Гибралтаре

В Департаменте информации и печати российского МИДа заявили, что задержание Британией следующего из Ирана в Сирию танкера лишь усугубляет ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Более того, согласно ведомству, задержание танкера представляет собой заранее подготовленную акцию.

В МИДе также отметили, что данные действия противоречат заявлению Евросоюза о том, чтобы пытаться сохранить договоренности с Исламской Республикой в ядерной сфере.

В комментарии внешнеполитического ведомства заключили, что эта акция представляет собой попытку оказать «нелегитимное давление» на Тегеран.

Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехотой ВМС Британии задержали судно с неочищенной сырой нефтью 4 июля. Груз танкера в виде двух млн баррелей сырья хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс.

Власти Ирана считают арест судна незаконным. Меру по аресту судна предприняли из-за возникших у властей Гибралтара подозрений в нарушении санкций ЕС против этой страны.

Ранее сообщалось, что появилось видео задержания танкера Ирана в Гибралтаре.