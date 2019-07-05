Команду Зеленского обвинили в незнании географии

Команду украинского президента Владимира Зеленского обвинили в том, что они не учили географию в школе. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, в пресс-службе написали, что Зеленский посетит столицу Канады Торонто, а не Оттавы.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады — Торонто», — говорилось в сообщении.

Позднее пресс-служба Зеленского увидела ошибку и поспешила ее исправить. Однако пользователи уже начали дискуссию о неграмотности окружения Зеленского.

Ранее глава России Владимир Путин уличил Зеленского в нарушении обещаний.