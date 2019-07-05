Путин тайно переговорил с Берлускони в аэропорту

Российский президент встретился и поговорил с председателем партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в необычном месте после окончания официальной части визита. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, журналисты увидели, что Путин и Берлускони встретились в аэропорту Рима и о чем-то разговаривали.

По данным агентства, встреча Путина и Берлускони длилась недолго.

Российский президент прилетел в Италию с официальным визитом 4 июля. Власти Рима усилили меры безопасности перед визитом Путина.

В 2015 году Путин и Берлускони встречались у мемориала у горы Гасфорта в Крыму в ходе частного визита экс-премьера Италии.

Ранее Путин рассказал о крепкой дружбе с Берлускони.