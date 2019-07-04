Когда продлевают санкции против России, где-то грустит премьер Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признался, что каждый раз грустит, когда продлеваются санкции против России, передает РИА «Новости».

«Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций – это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям», — заявил Конти.

Он с сожалением отметил, что санкции вновь были продлены на полгода.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона надеется на помощь Италии в восстановлении полноформатных отношений с Европой.