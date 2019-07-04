Путин надеется восстановить отношения с ЕС с помощью Италии

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона надеется на помощь Италии в восстановлении полноформатных отношений с Европой, передает ТАСС.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

По его словам, Россия рассчитывает на то, что Италия будет бороться за возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой.

Он также выразил надежду на то, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред санкций против России.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Италию.