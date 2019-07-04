Путин надеется восстановить отношения с ЕС с помощью Италии
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона надеется на помощь Италии в восстановлении полноформатных отношений с Европой, передает ТАСС.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
По его словам, Россия рассчитывает на то, что Италия будет бороться за возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой.
Он также выразил надежду на то, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред санкций против России.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Италию.