У Зеленского отказались от шапкозакидательства

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о процессе урегулирования конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

По его словам, этот процесс «тяжелый и небыстрый».

«Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра», — заявил Разумков.

Также от рассказал о том, что «самое страшное» в конфликте в Донбассе

«Самое страшное — не все в этом процессе хотят реального урегулирования», — сказал Разумков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса.