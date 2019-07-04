Иран оценил последствия захвата своего танкера Британией

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МИД Ирана прокомментировал задержание иранского танкера кораблями ВМС Великобритании в проливе Гибралтар. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ведомстве заявили, что захват танкера может привести к росту напряженности в Персидском заливе.

Как отмечается, британские корабли задержали танкер Ирана по подозрению в нарушении санкций против Сирии.

При этом власти Гибралтара считают, что судно доставляло нефть в Сирию.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания иранского судна в Гибралтарском проливе.