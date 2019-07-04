Иран оценил последствия захвата своего танкера Британией
МИД Ирана прокомментировал задержание иранского танкера кораблями ВМС Великобритании в проливе Гибралтар. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в ведомстве заявили, что захват танкера может привести к росту напряженности в Персидском заливе.
Как отмечается, британские корабли задержали танкер Ирана по подозрению в нарушении санкций против Сирии.
При этом власти Гибралтара считают, что судно доставляло нефть в Сирию.
Ранее сообщалось, что МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания иранского судна в Гибралтарском проливе.