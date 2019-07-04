Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах

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Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

По словам чиновника, в команде Зеленского никого не называют сепаратистами.

«… (мы) называем вещи своими именами: марионеток Путина — марионетками Путина, российских наемников — российскими наемниками», — заявил Потураев.

Он добавил, что людей в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках называют не украинцами. Киев их «не отторгает», а разговаривает с ними.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева состоится в том случае, если глава Украины Владимир Зеленский выполнить предвыборные обещания. Одно из предвыборных обещаний украинского президента — диалог с гражданами Донбасса, сказал Путин. Он напомнил, что сейчас Зеленский называет их сепаратистами.