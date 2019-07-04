Путин прилетел в Италию
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Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, передает РИА «Новости».
Как отмечается, на территории страны у российского лидера запланированы переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Кроме того, Путин поучаствует в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и будет принят Папой Римским Франциском.
Уточняется, что, помимо переговоров, ожидается подписание ряда документов.
Ранее Путин рассказал, что его связывает многолетняя дружба с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони.
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