Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, передает РИА «Новости».

Как отмечается, на территории страны у российского лидера запланированы переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Кроме того, Путин поучаствует в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и будет принят Папой Римским Франциском.

Уточняется, что, помимо переговоров, ожидается подписание ряда документов.

Ранее Путин рассказал, что его связывает многолетняя дружба с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони.

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