Путин назвал единственное условие диалога с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева состоится в том случае, если глава Украины Владимир Зеленский выполнить предвыборные обещания, передает РИА «Новости».

Одно из предвыборных обещаний украинского президента – диалог с гражданами Донбасса, сказал Путин. Он напомнил, что сейчас Зеленский называет их сепаратистами.

Разговор двух лидеров будет в том случае, «если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», — сообщил глава России.

Он добавил, что граждане Украины ждут от нового президента реальных действий и изменений к лучшему.

Ранее в Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным.