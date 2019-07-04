Путин рассказал о крепкой дружбе с Берлускони

Российский президент Владимир Путин рассказал, что его связывает многолетняя дружба с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, передает ТАСС.

Он добавил, что считает Берлускони политиком мирового уровня и настоящим лидером.

Путин заявил, что уважает то, как бывший премьер отстаивает интересы своей страны на международной арене.

Лидер России также признался, что ему не удается часто видеться с Берлускони, но при встрече они никогда не говорят о внутренней политике.