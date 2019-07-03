Климкин сделал заявление о внешней политике Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у украинского государства нет внешней политики. Об этом сообщает «ЛIГА.net».

По его словам, Украине не хватает во внешней политике «видения и структурированного процесса».

Он отметил, что на нынешний период в стране в принципе нет никакого порядка — ни хорошего, ни плохого, как и внешней политики.

«Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля. — «Газета.Ru») я буду в отпуске», — уточнил Климкин.

Ранее сообщалось, что Климкин обозначил «красную линию» в ситуации вокруг Донбасса.