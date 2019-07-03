Климкин сделал заявление о внешней политике Украины

close
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
РИА «Новости»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у украинского государства нет внешней политики. Об этом сообщает «ЛIГА.net».

По его словам, Украине не хватает во внешней политике «видения и структурированного процесса».

Он отметил, что на нынешний период в стране в принципе нет никакого порядка — ни хорошего, ни плохого, как и внешней политики.

«Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля. — «Газета.Ru») я буду в отпуске», — уточнил Климкин.

Ранее сообщалось, что Климкин обозначил «красную линию» в ситуации вокруг Донбасса.