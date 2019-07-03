Путин раскрыл планы по ликвидации наводнения в Иркутской области

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Российский лидер Владимир Путин издал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается ЧС федерального характера, а также потребовал привлечь к устранению последствий различные войска и воинские формирования.

Об этом говорится на официальном сайте президента России.

Кроме того, Путин поручил правительству страны выделить из бюджета деньги пострадавшим для того, чтобы они смогли восстановить или приобрести новые дома.

Также он потребовал, чтобы были взяты под контроль цены на товары и услуги в местах, пострадавших от воды.

«Ежемесячно докладывать президенту о ходе реализации указа», — говорится в заключении документа.

Ранее сообщалось, что власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области.