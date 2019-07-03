Путин едет к Берлускони

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин собирается встретиться с бывшим главой совета министров Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, встреча произойдет в ходе поездки главы государства в Рим.

Он отметил, что встреча Путина и Берлускони станет последним мероприятием программы президента, после чего тот вернется в Россию.

«Естественно, это чисто дружеская встреча. Это будет продолжение дружеских неформальных контактов», — подчеркнул Ушаков.

Он также рассказал, что Путин и Берлускони периодически разговаривают по телефону. Кроме того, экс-глава итальянского совета министров часто посещает Россию.

Ранее сообщалось, что приехавший на день рождения Путина Берлускони узнал, какого цвета Черное море.