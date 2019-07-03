Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

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Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в начале выступления министр заметила, что мало кто из присутствующих ожидает, что она начнет с цитаты этого человека.

«В преддверии «Большой двадцатки» он (Владимир Путин. — Газета.Ru) дал интервью моему альма-матер, Financial Times, в котором объявил, что либеральная идея изжила себя», — сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада осуждает это заявление, а премьер страны Джастин Трюдо защищает идеи либерализма не только внутри страны, но и по всему миру.

Ранее сообщалось, что Зеленскому не хватило английского на полноценную речь в Канаде.