Зеленскому не хватило английского на полноценную речь в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на конференции в Торонто на английском языке, однако сказал всего несколько слов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, украинский лидер обратился к собравшимся на английском.
«Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все», — сказал Зеленский.
Затем он продолжил говорить на украинском, чем вызвал смех у собравшихся.
Ранее Зеленский развенчал миф об ограниченности украинцев.