Зеленскому не хватило английского на полноценную речь в Канаде

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Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на конференции в Торонто на английском языке, однако сказал всего несколько слов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, украинский лидер обратился к собравшимся на английском.

«Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все», — сказал Зеленский.

Затем он продолжил говорить на украинском, чем вызвал смех у собравшихся.

Ранее Зеленский развенчал миф об ограниченности украинцев.