Волкер предвкушает встречу с Зеленским
Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер собирается обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским его предстоящие переговоры с коллегой из США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, спецпредставитель встретится с лидером Украины в Торонто.
«Я буду счастлив обсудить все, что захочет президент Зеленский. Очень много на повестке», — сказал Волкер.
Он добавил, что работа по организации встречи глав государств в Вашингтоне продолжается.
Ранее Волкер заявил, что Киеву следует закупать военную технику и оружие в Соединенных Штатах.