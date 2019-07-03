Волкер предвкушает встречу с Зеленским

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Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер собирается обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским его предстоящие переговоры с коллегой из США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, спецпредставитель встретится с лидером Украины в Торонто.

«Я буду счастлив обсудить все, что захочет президент Зеленский. Очень много на повестке», — сказал Волкер.

Он добавил, что работа по организации встречи глав государств в Вашингтоне продолжается.

Ранее Волкер заявил, что Киеву следует закупать военную технику и оружие в Соединенных Штатах.