СМИ о скандале в Европарламенте: ярость Макрона и критика в адрес Меркель

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Спустя месяц после выборов в Европарламент главы государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) должны принять решение по поводу по крайней мере трех главных постов ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель и другие политики находится под давлением. Как пишет Muenchner Merkur, лидерам не удалось достичь соглашения. При этом Макрон «вне себя» от происходящего, а на Меркель обрушилась критика со стороны ее однопартийцев.

Отмечается, что по сравнению с президентом Франции, Меркель настроена оптимистично. Макрон же говорил о состоявшемся накануне совещании, как о «поражении», поскольку никакой результат не был достигнут. С его точки зрения, от слишком долгих встреч, которые ни к чем не ведут, страдает доверие и создается картина Европы, которой не хватает серьезности.

Во вторник, 2 июля, Меркель призвала своих коллег в ЕС прийти к компромиссу по поводу преемника председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Она призвала их проявить гибкость, которая дат шанс на достижение результатов. По ее словам, она приступает к работе «радостно и решительно», с креативностью. По некоторым данным, обсуждение может быть перенесено на 15 июля, что для Макрона является неприемлемым сценарием.