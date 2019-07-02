Зеленского в Канаде встретили в вышиванках и с караваем

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл в Канаду. Об этом сообщается в фейсбуке президента.

У трапа чету встретили в вышиванках и с караваем.

Зеленский пробудет с визитом 3 дня, где примет участие в международной конференции и встретится с премьером этой страны Джастином Трюдо.

Также запланирована встреча со специальным представителем США Куртом Волкером.

Президент возьмет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.