Названа выделенная Трампом сумма на борьбу с мигрантами

Президент США Дональд Трамп выделил из бюджета $4,6 млрд на разрешение ситуации на границе с Мексикой.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, подписанный Трампом документ серьезно ужесточает механизм работы центров временного содержания нелегальных мигрантов.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в США приняли новый законопроект о гуманитарной помощи для южной границы.

Президент Мексики также обещал гумпомощь направляющимся в США мигрантам.