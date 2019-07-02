Трамп испугался за свои организации

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен пристальным вниманием, направленным на его бизнес-организации, сообщают СМИ.

Он возмутился расследованием, проведенным генеральным прокурором штата Нью-Йорк в отношении фонда Трампа, котрое было проведено после обвинений в личном обогащении президентской семьи.

Трамп заявил, что губернатор Эндрю Куомо использует своего генерального прокурора «в качестве инструмента для своих собственных целей».

«Они предъявляют иски на все. Мне даже предъявили иск на Фонд, который отдал больше денег, чем у него было», — возмутился Трамп.

Он заявил, что Куомо преследует все его нью-йоркские компании в поисках всего, что они могут найти, чтобы заставить президента выглядеть как можно хуже.

Трамп добавил, что его злит, что его дети и его компании должны тратить целое состояние на адвокатов.